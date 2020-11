Ferrovie: Aumentano i treni merci tra la Cina e l’Europa

Quest’anno la città di Hefei, capoluogo della provincia dello Anhui, nella Cina orientale, ha visto entrare in funzione altre 11 linee per treni merci dalla Cina all'Europa, portando così il numero totale delle rotte a quota 31.

Secondo quanto riferito dalla società Hefei International Land Port Development Co., Ltd, tra le nuove destinazioni ci sono Ekaterinburg in Russia, Tilburg nei Paesi Bassi e Kiev in Ucraina. Questa mattina è partito per Duisburg, in Germania, un treno con 280 tonnellate di elettrodomestici e materiale antiepidemico, che ha portato il numero di treni merci Cina-Europa partiti da Hefei quest’anno al dato record di 500.

Il vice direttore generale dell'azienda, Chen Feng, ha affermato che sempre più prodotti locali, tra cui automobili e frigoriferi, vengono caricati sui treni e consegnati in Europa. Ad Hefei i servizi ferroviari commerciali Cina-Europa sono stati inaugurati nel 2014, coprendo 10 Paesi. Secondo la società, quest'anno sono state trasportate da Hefei verso l’Europa oltre 1.800 tonnellate di materiale antiepidemico.

Foto Hefei International Land Port Development Co., Ltd