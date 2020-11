Ferrovie: Avanti tutta con l’elettrificazione della Biella-Santhià

Prosegue senza intoppi il cantiere per l’elettrificazione della Biella-Santhià.

Nei giorni scorsi sono stati posizionati i primi pali alla stazione di Biella San Paolo, mentre altri lavori erano stati già eseguiti a Salussola. “È un giorno storico - commenta l’onorevole Cristina Patelli della Lega, in visita al cantiere -. I lavori si concluderanno entro la fine di luglio del 2021”. Nei mesi scorsi, la Patelli aveva presentato un’interrogazione parlamentare per avere la certezza sulle tempistiche.

L’elettrificazione vorrà dire una linea più moderna e veloce: “La linea attualmente è protetta con un sistema di supporto condotta (Ssc), che verrà così sostituito con il sistema di controllo della marcia del treno, denominato SCMT.

Quest’ultimo interviene automaticamente nel caso in cui non vengano rispettati i limiti di controllo relativi alle condizioni dei segnali luminosi, alla velocità massima consentita della linea e alla velocità massima ammessa dal treno”.

Anche sul lato di Santhià i lavori stanno procedendo secondo il programma prestabilito per finire entro l’estate 2021 in modo da inserire la nuova linea elettrificata già a settembre. In Regione si sta parlando anche dei nuovi orari. L’obiettivo è procedere all’introduzione di coppie di treni da Biella a Torino Lingotto dal mattino alla sera, in grado di coprire la tratta in meno di 50 minuti.

La proposta, che dovrà essere vagliata dal territorio, prevede anche diretti verso Milano Porta Garibaldi, raggiungibile in poco più di un’ora sempre passando da Santhià. Per far uscire il Biellese dall’isolamento, si punta poi a elettrificare anche la linea Biella-Novara.

