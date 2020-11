Ferrovie: FFS taglia otto treni EuroCity per l’Italia

I passeggeri dei treni a lunga percorrenza, provenienti dalla Svizzera, vengono ora dirottati sui treni pendolari.

Sono stati infatti soppressi nella tratta italiana in tutto otto treni EuroCity che transitavano per la stazione di San Giovanni a Como verso Milano e viceversa. Viaggi per i quali, alcuni utenti avevano già acquistato l’abbonamento di viaggio annuale Carta Plus Lombardia, spendendo 200 euro.

Le Ferrovie Federali Svizzere hanno comunicato in questi giorni ai propri viaggiatori diretti in Italia che, dal 9 novembre sino al 12 dicembre, di intesa con Trenitalia, titolare del servizio sulla Chiasso - Milano, quattro EC Zurigo-Milano e quattro EC Milano-Zurigo termineranno la loro corsa a Chiasso.

La motivazione è da riscontrarsi in un forte calo della domanda, con meno viaggiatori che si spostano su rotaia sia per business che per turismo o piacere, visto le restrizioni imposte dal lockdown e l’incentivo allo smartworking.

Di conseguenza sulla Chiasso - Milano per il periodo indicato non compariranno più negli orari in tabellone gli EC da Como a Milano Centrale in partenza dalla stazione di San Giovanni rispettivamente alle 9.10, 14.10, 16.10 e 22.10 e quelli da Milano Centrale in partenza per Como alle 7.10, 10.10, 15.10 e 17.10.

Da Trenitalia comunicano che gli EuroCity, che continueranno a coprire la tratta italiana, rimarranno comunque 10 al giorno. “Ci hanno cancellato otto treni e lo abbiamo saputo dagli svizzeri – è il commento di Ettore Maroni, portavoce del Comitato Pendolari Como – Da Trenitalia non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale, di cui ad oggi non c’è traccia nemmeno sul sito dell’azienda. Rimaniamo sempre sorpresi, come fruitori del servizio, di essere poi gli ultimi a venire a conoscenza di cambiamenti che incidono sulla nostra programmazione quotidiana degli spostamenti”.