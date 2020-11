Ferrovie, Giannelli: "Verifiche sull'adempimento del contratto di servizio da parte di Trenitalia”

Giampaolo Giannelli, Responsabile Dipartimento Lavori Pubblici e Trasporti Forza Italia Toscana, interviene sulla situazione dei trasporti regionali.

Dice Giannelli: “Un nostro report costante su tutte le tratte regionali, per giungere a proposte concrete e verifiche puntuali sull'adempimento del contratto di servizio da parte di Trenitalia”. Spiega il Responsabile Dipartimento Lavori Pubblici e Trasporti Forza Italia Toscana: “Assieme ad alcuni pendolari stiamo portando avanti un criterio di monitoraggio, teso a verificare la situazione di due linee ferroviarie nell'arco di 10 giorni. Nei 10 giorni appena trascorsi, incluso oggi, abbiamo preso in esame la linea Faentina e la tratta Borgo San Lorenzo - Firenze SMN via Pontassieve. Ebbene, i risultati sono sconfortanti”.

“Il tempo delle chiacchiere è finito - tuona Giannelli - e stileremo, dopo un monitoraggio di 10 giorni, che coinvolgerà ogni volta due tratte diverse, quella che è la situazione reale, da tutti i punti di vista, in particolare l'indice di puntualità”. “Tutto ciò - continua l'esponente Azzurro - ci permetterà di avere una visione a 360 gradi del quadro reale, dei dati che emergono dal punto di vista degli utenti, in modo da avanzare una serie di proposte concrete. Un report quindi sullo stato effettivo giorno per giorno.

Le proposte saranno orientate soprattutto a verificare se, nelle pieghe del contratto di servizio stipulato tra Regione Toscana e Trenitalia 2019/2034, ci siano margini di manovra, laddove certi parametri (esempio classico i servizi sostitutivi, spesso non approntati) non fossero rispettati. Senza ovviamente stare a specificare, perché sarebbe troppo lungo, il quadro di ritardi di questi 10 giorni, possiamo intanto sottolineare alcuni aspetti.

Anzitutto, ci sono dei regionali che hanno un ritardo costante, quasi giornaliero, anche consistente (tra questi l'11982, sempre costantemente in ritardo, anche significativo, provocando quindi ripercussioni a catena). Oltre al ritardo, in questi 10 giorni gli utenti hanno spesso segnalato macchinette automatiche guaste e/o malfunzionanti, con tutti i problemi del caso (ricordiamo infatti che la quasi totalità delle stazioni è chiusa)”.

“Alcune foto inviateci dai nostri pendolari di riferimento hanno mostrato condizioni igieniche pessime (la palma del peggiore spetta per distacco al regionale 11666 il 6 novembre) il che porta a situazioni che, in tempo di Covid, vanno a scapito della sicurezza.

Altro problema, purtroppo immancabile, riguarda le informazioni, spesso incomplete e/o fuorvianti, che creano difficoltà, specie nelle partenze da Firenze SMN su entrambe le tratte, in particolare per le partenze dai binari 17 e 18.

In questo quadro, una delle 2 linee esaminate, cioè la Faentina, merita davvero un discorso a parte, perché a causa dei lavori attualmente presenti, ogni giorno i disagi degli utenti, specie coloro che lavorano a Faenza, sono davvero pesantissimi e speriamo che siano un qualcosa di circoscritto nel tempo; ovviamente faremo le verifiche del caso. Questa linea vedrà il primo treno nuovo a dicembre 2021 ed il teorico completamento della flotta nei sei mesi successivi; verificheremo se sarà realmente cosi e se i problemi saranno risolti”.

“In conclusione, oltre ad auspicare un sempre maggior coinvolgimento dei Sindaci nel portare avanti le istanze dei pendolari, riteniamo che questo monitoraggio a livello regionale possa costituire uno strumento importante, per avanzare proposte concrete e tutelare al massimo il vero contraente debole; i pendolari”.