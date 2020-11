Ferrovie: ÖBB cancella quasi tutti i treni diurni con l'Italia

Non solo i NightJet, si fermano per buona parte anche i collegamenti diurni da oltralpe.

Le Ferrovie Austriache ÖBB comunicano lo stop anche dei RailJet e degli Eurocity. Vediamoli nel dettaglio.

Traffico RailJet nella tratta Vienna Hbf - Tarvisio - Venezia Santa Lucia

RJ 130 Venezia - Villach sospeso dal 09.11. fino al 2 dicembre 2020

RJ 131 Villach - Venezia sospeso dal 09.11. fino al 2 dicembre 2020

RJ 132 Venezia - Villach sospeso dal 10.11. fino al 3 dicembre 2020

RJ 133 Villach - Venezia sospeso dal 09.11. fino al 3 dicembre 2020

Questi treni rimarranno in offerta tra Vienna e Villach Hbf.

Asse EuroCity del Brennero

Nessun servizio per EC 81 Monaco - Verona dal 16 novembre al 12 dicembre 2020

Nessun servizio per EC 82 Verona - Monaco dal 16 novembre al 12 dicembre 2020

Nessun servizio per EC 86 Venezia Santa Lucia - Monaco dal 16 novembre al 12 dicembre 2020

Nessun servizio per EC 87 Monaco - Venezia Santa Lucia dal 16 novembre al 12 dicembre 2020

Nessun servizio per EC 88 Bologna - Verona dal 16 novembre al 12.12.2020 (il treno rimane in offerta da Verona - Monaco)

Nessun servizio per EC 89 Verona - Bologna dal 16 novembre al 12.12.2020 (il treno rimane in offerta da Monaco - Verona)

Nessun servizio per EC 286 Innsbruck - Monaco dal 16 novembre al 12 dicembre 2020

Nessun servizio per EC 287 Monaco - Innsbruck dal 16 novembre al 12 dicembre 2020

In sintesi il solo collegamento che rimane in Italia è costituito dalla coppia tra Monaco di Baviera e Verona.