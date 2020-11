Ferrovie: elettrificazione della Valsugana, pronti i soldi, ma il rischio è l'impatto paesaggistico

Entro il 2026 l'elettrificazione della tratta ferroviaria della Valsugana potrebbe diventare realtà. E tuttavia, almeno al momento, non sono previste alternative all'impattante catenaria.

Questa la notizia data in consiglio comunale a Pergine dall'assessore alla mobilità Massimo Negriolli rispondendo a un'interrogazione della consigliera Marina Taffara (Pd).

“Attualmente sono disponibili circa 60 milioni di euro per l'intervento grazie al Piano operativo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, mentre nei finanziamenti legati alle Olimpiadi 2026 potrebbero essere disponibili ulteriori 28 milioni di euro ma sul cui utilizzo siamo attualmente in attesa di indicazioni dalla Provincia - ha spiegato l'assessore Massimo Negriolli - importi che dovrebbero consentire il finanziamento del progetto di fattibilità per la tratta Trento-Bassano, la realizzazione del sistema di controllo marcia-treni (SCMT) sull'intera tratta, e l'elettrificazione da Trento fino a Borgo Valsugana Est.

L'ulteriore finanziamento di 28 milioni sembra sia destinato all'acquisto di convogli elettrici o ibridi, soluzione da noi auspicata per motivi di carattere ambientale-paesaggistico ed economico.

È stato già istituto il tavolo di lavoro tra Provincia e Rete Ferroviaria Italiana con l'obiettivo di giungere al progetto di fattibilità entro quest'anno, al progetto definitivo nel 2021 e all'attivazione dell'opera nella tratta Trento-Borgo nel 2026”.

“È doveroso approfondire tutti gli scenari alternativi all'elettrificazione "tradizionale" con catenaria, elemento critico dal punto di vista paesaggistico - ha concluso Negriolli - ma ad oggi le informazioni disponibili prevedono solo l'acquisto di convogli con motore elettrico alimentato con linea aerea di contatto lungo l'intera linea”.

Foto 2 di Nordavind - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43044032