Ferrovie: Railpool Italia inizia la sua attività con un accordo con Captrain Italia

RAILPOOL GmbH Branch Italia annuncia oggi il suo avvio ufficiale delle operazioni firmando un accordo per la locazione di 6 nuove TRAXX Bombardier 494 con Last Mile a Captrain Italia Srl, con un'opzione per ulteriori 2 unità.

Tale accordo si accompagna all'annuncio di un agreement di partnership siglato tra Tiber.co OMR e RAILPOOL GmbH Branch Italia per la fornitura da parte di Tiber.co OMR di servizi di manutenzione alle locomotive RAILPOOL. RAILPOOL fornirà formazione e ricambi a Tiber.co OMR per eseguire la manutenzione della flotta RAILPOOL nel proprio deposito di Asti, che diventerà uno dei principali hub di manutenzione di RAILPOOL nel Paese.

“Siamo felici di dare il benvenuto a RAILPOOL come nostro partner sia come fornitore di Captrain che come cliente di Tiber.co OMR; questa forte collaborazione consentirà a Captrain e Tiber.co OMR di crescere ulteriormente in termini di flotta ma anche per quanto riguarda esperienza e competenza. Confidiamo che questo sia l'inizio di una cooperazione a lungo termine tra le nostre aziende” , ha dichiarato Mauro Pessano, CEO di Captrain Italia Srl.

“Sono estremamente orgoglioso degli accordi siglati con Captrain Italia e Tiber.co OMR, grazie ai quali potremo avviare le operazioni con un partner affidabile sia per il noleggio che per la manutenzione della nostra flotta” afferma Alberto Lacchini, Head of Railpool Branch Italia e Direttore Europa meridionale. Torsten Lehnert, CEO di Railpool GmbH aggiunge “Desidero ringraziare Captrain Group per la fiducia espressa nella nostra azienda; investendo in Italia e aprendo una filiale locale con a bordo un team di esperti confermiamo il nostro impegno per il mercato italiano, come base per una futura espansione in tutto il Sud Europa”.

Le locomotive inizieranno le loro operazioni a gennaio 2021 e saranno utilizzate da Captrain nel mercato nazionale italiano.

Foto di Bombardier Transportation Italy SpA