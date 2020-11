Ferrovie: Senigallia si propone come fermata per il Monaco-Rimini

Si è tenuta in Sala Giunta a Senigallia l’incontro fra il Sindaco Massimo Olivetti e l’Associazione dei campeggiatori di Confartigianato “Camping Village Senigallia”.

"Un incontro estremamente proficuo – sostiene il Responsabile Giacomo Cicconi Massi”. L’Associazione, nata lo scorso anno, ha già attivato da tempo diverse iniziative di tutela e rappresentanza del settore legate a questioni locali quali per esempio la possibilità della riqualificazione delle proprie strutture, progetti di viabilità, parcheggi, informative di settore e tutto quanto possa riguardare un settore, quello del campeggio, strategico ed importante per la città di Senigallia.

Diversi i temi trattati nell’incontro con il Sindaco: in prima battuta il progetto per favorire la fermata del treno che ogni giorno fa Monaco di Baviera – Rimini, da fine maggio a fine settembre. La regione Marche all’unanimità aveva già approvato il progetto e nei quattro mesi estivi del 2020 le presenze per Rimini sono state circa 19.000.

“Una richiesta cui il Sindaco darà seguito e che potrebbe essere una carta importante per favorire il turismo austriaco e tedesco nella nostra città – dice Giacomo Cicconi Massi. Sono progetti semplici ma che potrebbero riservare grandi opportunità per la nostra città”.