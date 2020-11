Ferrovie: Le Ferrovie Ceche annunciano gara per la fornitura di un massimo di 50 locomotive multi-sistema

Le Ferrovie Ceche hanno annunciato una gara d'appalto per la fornitura di un massimo di 50 macchine multi-sistema per velocità fino a 230 km/h.

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta degli appalti pubblici, ma non se ne conoscono ancora tutti i dettagli. Prevista nel contatto anche la manutenzione delle locomotive. Lo scorso anno le Ferrovie Ceche stavano valutando l'acquisto di locomotive per velocità fino a 230 km/h, e tuttavia, dopo aver tenuto consultazioni di mercato avevano abbandonato il progetto optando invece per l'acquisto di locomotive per velocità fino a 200 km/h.

“Durante le consultazioni di mercato, abbiamo ottenuto informazioni che i produttori stanno attualmente preparando questo tipo di locomotiva, ma non è attualmente disponibile sul mercato. Torneremo all'acquisizione di locomotive per velocità fino a 230 km/h, ad esempio sotto forma di noleggio o acquisto, in seguito in base alla situazione del mercato e alle esigenze operative”, aveva dichiarato in primavera a Zdopravy.cz Michal Kraus, membro del Consiglio di amministrazione di ČD.

Ora invece le Ferrovie Ceche stanno rivalutando il loro piano originario e puntano a locomotive più veloci nella loro flotta per prestazioni in cui questa velocità sarà richiesta, ad esempio in Germania (Berlino - Amburgo).

Dallo scorso autunno è peraltro in corso una gara per 180 carrozze sul modello dei RailJet ÖBB, che saranno in grado di viaggiare fino alla velocità di 230 km/h. Al momento nel parco rotabili di ČD ci sono solo due locomotive in grado di raggiungere questa velocità, ovvero le ES 64 U4.

