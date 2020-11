Ferrovie, Polonia: La flotta PKP Intercity si arricchisce di 10 carrozze ristorante

Dieci carrozze ristorante modernizzate entrano nella flotta di PKP Intercity.

Le vetture sono state realizzate a seguito di riparazioni periodiche al 5° livello di manutenzione, insieme all’ammodernamento delle unità a scompartimenti 145Ab da H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych di Poznań, con la quale è stato firmato un contratto nel 2019 per 61,3 milioni di PLN lordi.

Il costruttore sarà inoltre responsabile delle successive ispezioni tecniche periodiche al 3° livello di manutenzione.

“È importante rendere i viaggi con i nostri treni sicuri e confortevoli. Integrare il materiale rotabile con 10 moderne carrozze ristorante ci consentirà di fornire servizi gastronomici di alta qualità” - afferma Adam Laskowski, membro del consiglio di amministrazione di PKP Intercity per gli investimenti.

Le carrozze ristorante modernizzate sono dotate di 12 tavoli e 36 posti a sedere, oltre a mensole e appendiabiti che consentono un comodo deposito dei bagagli. Sarà inoltre possibile utilizzare la connessione internet wireless gratuita nelle vetture che sono anche climatizzate.

Le carrozze sono inoltre dotate di amplificatori di segnale cellulare e contrassegni Braille per i non vedenti. I vagoni sono progettati per viaggiare a una velocità di 160 km/h.

“Sono lieto che, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, siamo riusciti a concludere il contratto prima della data concordata. Sono convinto che le carrozze modernizzate che offrono molte soluzioni confortevoli serviranno bene PKP Intercity”, ha affermato Małgorzata Rogalewicz, presidente ad interim del consiglio di amministrazione di H. Cegielski - Fabryki Pojazdów Szynowych.