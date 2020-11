Ferrovie: Buona la prima del Pop in Calabria, il treno sempre in anticipo

È andato molto bene il primo viaggio del Pop in Calabria.

Protagonista è stato l'ETR 104 n.043 che ha effettuato il Regionale 3688 tra Reggio Calabria e Cosenza.

Il treno è partito da orario alle 13.12 e per tutta la durata del percorso ha viaggiato in orario arrivando quasi sempre in anticipo e dimostrando dunque di essere in grado, volendo, di ridurre i tempi di percorrenza almeno su questa tratta.

In particolare è arrivato con ben quattro minuti di anticipo a Mileto e a Lamezia Terme Centrale dopo aver ovviamente, giova ricordarlo, perso tutto l'anticipo guadagnato ogni volta per ripartire in orario.

La destinazione finale di Cosenza è stata raggiunta alle 15.47 rispetto alle 15.50, quindi con 3 minuti di anticipo.

Soddisfatta dei nuovi treni l’assessore regionale alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo, che ha evidenziato "l’importanza di questo concreto risultato, ottenuto nonostante il difficile periodo di emergenza sanitaria e finanziaria. La Giunta regionale ha mantenuto tra le priorità questo investimento con la consapevolezza che la fruizione di questi mezzi migliorerà il livello qualitativo della mobilità interna con un ulteriore passo verso gli standard nazionali. Un altro tassello di un più ampio programma che la Giunta regionale sta portando avanti immaginando una mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata che allinei la nostra regione al resto del Paese, come ad esempio i progetti in corso sulle ciclovie, sui trasporti intermodali e sull’utilizzo di bus elettrici per le località turistiche".

L’assessore, inoltre, ha sottolineato che, "pur in una fase di grande preoccupazione, difficoltà e incertezza, si intende proseguire quel cammino di rinnovamento e di positività immaginato e voluto dal presidente Jole Santelli con cui si stava programmando, congiuntamente a Trenitalia, una cerimonia di consegna e di presentazione dei nuovi treni che si avviano a percorrere la rete ferroviaria calabrese".

"Oggi – ha concluso l’assessore Catalfamo – una cerimonia non avrebbe avuto più lo stesso significato, ma si intende accompagnare la partenza di questi nuovi treni auspicando che possano veicolare un piccolo ma significativo messaggio di speranza per il nostro territorio".