Ferrovie: Anche alcune UIC-Z verso la demolizione

Una volta tanto parliamo di carrozze.

Sì, perché molto più in silenzio rispetto a tanti mezzi motorizzati, se ne stanno andando anche loro.

Del resto la ferrovia ha preso la strada dei convogli a composizioni bloccate e difficilmente si tornerà indietro e quindi anche le vetture sono sempre meno utili nel servizio regolare e non solo quelle regionali che siamo abituati a veder andare al taglio.

Così, in questi giorni, hanno mosso da Santa Maria La Bruna verso Savona per probabile successivo inoltro a San Giuseppe di Cairo due UIC-Z da tempo fuori turno.

Si tratta della 61 83 21-90 640-5 B e della 61 83 19-90 197-0 A, entrambe UIC-Z della fornitura del 1993 ed entrambe ancora in livrea XMPR.

Per l'ultimo viaggio è stata utilizzata la E.403.017 con in composizione quattro carrozze in cromia Intercity Notte verosimilmente per aumentare la massa frenata.