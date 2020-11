Ferrovie: Più qualità e comfort sui treni regionali in Alta Austria

Le ÖBB, lo stato dell'Alta Austria e l'OÖ Verkehrsverbund portano i treni regionali a un nuovo livello in termini di design e qualità.

Alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Günther Steinkellner, dell'amministratore delegato di OÖVV Herbert Kubasta e del direttore regionale di ÖBB-Personenverkehr AG Paul Sonnleitner, è stato inviato "in pista" il primo set di trasporto locale TALENT-1 modernizzato con un nuovo design e interni all'avanguardia.

Nel corso di quest'anno, altri due set esistenti saranno aggiornati al livello di qualità dei Cityjet e i restanti 21 seguiranno entro l'inizio del 2023. 14 di essi saranno progettati nel design della S-Bahn Alta Austria. Entro la fine del prossimo anno saranno inoltre portati allo standard Cityjet 17 treni DESIRO a trazione diesel, nove dei quali già circolano sulle rotaie dell'Alta Austria.

Con l'aggiornamento, la qualità del comfort di viaggio sui treni regionali aumenterà notevolmente. Invece dei tradizionali sedili con i familiari sedili blu, i nuovi sedili rossi sui treni modernizzati offrono un livello più elevato di comfort di seduta per un viaggio in treno ancora più confortevole. I sedili sono stati realizzati sulla base dei sondaggi dei passeggeri e hanno seduta regolabile, poggiatesta e braccioli ergonomici. I gruppi di sedute a due posti sono dotati di un tavolo per laptop pieghevole. Sono disponibili sei monitor per ciascun elemento per fornire ai passeggeri informazioni ottimali. Anche gli altoparlanti interni sono stati riposizionati per una migliore acustica a bordo treno.

Nell'ambito dell'ammodernamento, i treni regionali saranno dotati del Railnet Regio. Per i passeggeri questo significa:

WiFi gratuito e illimitato per leggere e rispondere alle e-mail, navigare sul web, utilizzare i canali dei social media, ascoltare musica e film in streaming, ecc.

Informazioni sul viaggio in corso come fermate, coincidenze e segnalazioni di guasti disponibili nel portale.

Un'offerta di infotainment gratuita su affari, politica, sport, moda, cucina, ecc. che garantiscono un divertente viaggio in treno.

Informazioni regionali su eventi, offerte turistiche, ecc. che offrono un valore aggiunto per i viaggiatori di escursionisti e turisti.

Contenuti del Railnet-Regio localmente disponibili sul sistema WLAN e quindi sempre pronti indipendentemente dalla rete mobile.

Per poter utilizzare Railnet-Regio, i passeggeri stabiliscono una connessione WLAN con il treno tramite un dispositivo abilitato WLAN e si trovano automaticamente nel portale di bordo. Informazioni e intrattenimento sono disponibili gratuitamente.

Foto ÖBB / Manuel Leitner e OÖVV