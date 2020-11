Ferrovie: Un insolito mini-treno per l'ultimo NightJet su Roma [VIDEO]

Una stranezza sui nostri binari correlata all'emergenza Coronavirus.

Come abbiamo visto alcuni giorni fa, le ferrovie austriache ÖBB hanno deciso di sospendere i NightJet fino ai primi di dicembre (Ferrovie: Si fermano per un mese i NightJet "italiani").

Curiosamente i viaggi di quelli italiani sono stati però fermati non tutti insieme. Per fare un esempio concreto il Vienna - Roma ha cessato le attività il 7 novembre mentre il Monaco - Roma che è una sezione che normalmente viene agganciata proprio a quella da Vienna, le ha cessate oggi.

La stessa cosa è valida per i treni di ritorno. Il Roma - Monaco in questo caso si è fermato l'8 novembre mentre il Roma - Vienna farà il suo ultimo viaggio prima della sospensione nella serata di domani.

Una questione di turni del materiale, molto probabilmente, che però ci sta regalando situazioni davvero insolite.

Già, perché nella mattinata di oggi si è effettuata come detto unicamente la sezione da Monaco di Baviera verso la Capitale italiana che era composta da sole cinque vetture e per l'esattezza da due con posti a sedere, una letti e due cuccette. Un treno decisamente non impegnativo ma che ha comunque mantenuto la "doppia simmetrica" di E.402B, nella circostanza in livrea Intercity Giorno.

Con tutta probabilità la composizione sarà la medesima che risalirà domani per Vienna chiudendo il cerchio.