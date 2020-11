Ferrovie: PL di Maleo rimandata la perizia, l'auto non c'è

Era stata programmata per oggi la perizia al passaggio a livello tra Maleo e Codogno dove, nella giornata di Ferragosto, aveva perso la vita, travolta da un treno con la propria auto una ragazza 34enne.

Lo rende noto Cremona Oggi che aggiunge però che le difficoltà a reperire l’autovettura adatta per svolgere la perizia stessa hanno però portato ad un nuovo rinvio.

Il sopralluogo e le prove tecniche, tuttavia, si faranno: il giorno e la fascia oraria rimarranno quelle previste già per la giornata odierna, dunque una domenica tra le 12.00 e le 14.00. Una fascia oraria in cui verranno bloccati sia il traffico veicolare che ferroviario. L’obiettivo degli inquirenti, in ogni caso, è quello di riuscire a svolgere la perizia entro il mese di novembre, per cui dovrebbe essere riprogrammata nel giro di due/tre settimane al massimo. Molto, però, dipenderà dal fatto di riuscire a reperire il modello di auto adatto, per cui al momento non è ancora stata fissata una data precisa.