Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Ritorna l'appuntamento domenicale con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo degli eventi più importanti della settimana appena trascorsa.

Apriamo il nostro settimanale con le notizie sull’Alta Velocità. Se da un lato arriva la richiesta di prolungare il collegamento Sibari – Bolzano (Ferrovie: chiesto il prolungamento del Frecciargento Sibari – Bolzano oltre il 31 dicembre), dall’altro la pandemia di Covid-19 torna a interessare il nostro Paese, costringendo Trenitalia a tagliare i primi servizi AV (Ferrovie: effetto Covid, taglio di Frecciarossa e Frecciargento dal 3 novembre), con la prospettiva di diminuirli ulteriormente qualora le norme del Governo divenissero più stringenti (Ferrovie: Trenitalia pronta a fermare altre Frecce).

Stessa situazione per la compagnia ferroviaria privata Italo, che sospende numerose corse (Ferrovie: Italo sospende la maggior parte delle corse con cassa integrazione al personale), provocando la richiesta di rimborsi da parte del Codacons (Ferrovie: Sospensione dei servizi di Italo, il Codacons chiede rimborsi in denaro).

Intanto SNCF continua le corse prova del suo convoglio AV sui binari del nostro Paese (Ferrovie: Il TGV InOui in corsa prova a Ventimiglia), e anche in Italia si torna a investire sui Treni Notte (Ferrovie: Tornano i Treni Notte, 300 milioni per il rilancio del servizio).

Sul fronte regionale novità arrivano dalla Lombardia con il Donizetti in servizio su una nuova tratta (Ferrovie: il nuovo Donizetti in servizio per la prima volta sulla Lecco-Bergamo), dall'Emilia Romagna con gli ETR 524 di TiLo inviati per prove (Ferrovie: gli ETR 524 a Bologna San Donato per prove), dalla Puglia con due nuovi convogli per le FSE (Ferrovie: In Italia i due nuovi ETR 322 per Ferrovie del Sud Est [VIDEO]), e dalla Sicilia dove arrivano investimenti (Ferrovie: 50 milioni per la Sicilia con fondi anche per Circumetnea).

In merito al traffico merci, novità per Mercitalia Rail con un nuovo servizio (Ferrovie: nuovo treno merci da Trieste a Norimberga) e per Compagnia Ferroviaria Italiana con l’arrivo di altre TRAXX 494 (Ferrovie: Ancora TRAXX 494 per Compagnia Ferroviaria Italiana).

Per quanto riguarda i convogli storici, tante le novità di Fondazione FS Italiane: l’acquisto delle elettromotrici storiche da TFT (Ferrovie: Fondazione FS acquista elettromotrici storiche da TFT), la fine dei lavori di restauro della E.646.028 (Ferrovie: Completato il restauro estetico della E.646.028) e l’insolito trasferimento di una E.655.530 (Ferrovie: con un trasferimento insolito la E.655.530 di Fondazione FS va a Napoli [VIDEO]).

Pessime notizie invece per il Museo Ferroviario di Pietrarsa dove il Coronavirus impone nuovamente la sospensione delle attività (Ferrovie: Sospese le attività al Museo Ferroviario di Pietrarsa). Sul fronte delle demolizioni invece questa volta è toccato a Le 108 e ALe 582 (Ferrovie: ultimo viaggio per Le 108 e ALe 582).

Le notizie dall’estero giungono questa settimana soprattutto dalla Svizzera, dove a causa della pandemia, le FFS sospendono i servizi notturni (Ferrovie, Svizzera: Collegamenti notturni temporaneamente sospesi) e riducono quelli esteri (Ferrovie, Svizzera: Le FFS riducono l’offerta verso Italia e Francia), soprattutto con il nostro Paese (Ferrovie: La pandemia cancella i nuovi treni internazionali su Genova, Bologna e Venezia), che erano appena stati presentati (Ferrovie: Il Giruno di SBB arriva a Venezia Santa Lucia [VIDEO]).

Novità poi dall’Austria che amplia il servizio "Train to Plane" (Ferrovie, Austria: Dal 13 dicembre "Train to Plane" AIRail su tre rotte nazionali), mentre dalla Romania arriva notizia di un grave incidente (Ferrovie: scontro in Romania, un morto e due feriti).

Video di Trainspotting Venice