Ferrovie, Porrettana: Fine dei lavori e si torna alla normalità

Si è tenuto ieri l'incontro voluto dalla Regione Emilia Romagna, nella persona dell'assessore ai trasporti Andrea Corsini, con Trenitalia-Tper e Rfi per la situazione della Porrettana.

Dall’inizio della prossima settimana, la linea ferroviaria "tornerà alla normalità garantendo treni più puntuali e senza cancellazioni improvvise". Questo quanto comunicato da Trenitalia-Tper e Rfi, dopo i disservizi degli ultimi mesi.

In questo fine settimana si concluderanno infatti i lavori realizzati da RFI per la sostituzione della massicciata e altri interventi sui binari e si starebbero risolvendo alcuni problemi legati all’introduzione dei nuovi Pop.

“Confidiamo che da lunedì prossimo i disagi per i pendolari finiscano e che la linea Porrettana riprenda la sua normale funzionalità - dice Andrea Corsini -. Intanto applicheremo le sanzioni previste dal contratto di servizio e continueremo a monitorare in modo costante la situazione. Inoltre, abbiamo chiesto una informazione ai viaggiatori più tempestiva e puntuale, perché i ritardi o le cancellazioni se sono straordinarie, motivate e inevitabili, possono anche esserci, ma è assolutamente necessario che gli utenti siano aggiornati in tempo reale sulla situazione del loro treno”.

Rfi ha evidenziato anche alcune criticità che riguardano da una parte le problematiche dovute alla linea a binario unico e dall’altro i comportamenti delle persone che, nonostante il sotto-passo pedonale in località Borgonuovo nel Comune di Sasso Marconi, continuano ad attraversare a piedi i binari costringendo i treni a rallentare a marcia a vista con conseguenti ritardi, azioni peraltro già segnalate alle Forze dell’ordine.

Il 5 novembre, Rete Ferroviaria Italiana aveva specificato che la Porrettana, rispetto ad altre linee, è oggetto di interventi di manutenzione più frequenti per le caratteristiche idrogeologiche del terreno e per la conformazione del tracciato che ne accelerano l’usura: "Tutti gli interventi hanno l’obiettivo di mantenere alti i livelli di sicurezza e migliorare la regolarità del traffico. Il 7 ottobre - si spiega - RFI ha avviato lavori di rinnovo della massicciata ferroviaria - fra Sasso Marconi e Casalecchio e fra Pioppe di Salvaro e Vergato – che si concluderanno il 10 novembre.

Per non interferire con il traffico ferroviario, i cantieri sono operativi la notte e vengono sospesi durante il giorno. Sia ieri che oggi, durante il rientro dei mezzi d’opera a fine attività, si sono verificati problemi che hanno ritardato la riattivazione della circolazione dei treni sulla linea. Immediata è stata la comunicazione da parte dell’impresa di trasporto al comitato pendolari e alle istituzioni".

Rfi specifica che sono stati investiti 5 milioni di euro investiti nel solo 2020, sia per il rinnovo del parco treni - a oggi oltre l’85% del servizio sarebbe svolto con treni di ultimissima generazione, acquistati dall’impresa grazie al contratto di servizio siglato con Regione Emilia Romagna.