Ferrovie: modifiche a treni regionali e a lunga percorrenza nel nodo di Milano

RFI eseguirà lavori di potenziamento infrastrutturale nel Nodo di Milano, dalle 00:05 di sabato 7 alle ore 5:00 di lunedì 9 novembre.

Per questo, sono previste modifiche ai treni regionali e a lunga percorrenza da venerdì 6 a lunedì 9 novembre, come di seguito indicato. Nei giorni dal 6 al 9 novembre sono previste variazioni, modifiche di orario e limitazioni di percorso ai treni regionali di Trenord e di Trenitalia per lavori di potenziamento infrastrutturale nel Nodo di Milano. Treni di Trenord: linea Milano Centrale-Domodossola.

Nelle giornate del 7 e 8 novembre i treni IC della relazione Torino-Milano e Frecciarossa delle relazioni Torino-Milano, Torino-Perugia e Torino-Roma-Napoli-Salerno-Reggio Calabria e viceversa viaggiano con una nuova numerazione, subiscono variazioni di orario e di percorso, con aumento dei tempi di percorrenza e con possibili anticipi dell’orario di partenza nella tratta Torino-Milano (e viceversa).

Dal 6 al 9 novembre i treni ICN della relazione Torino-Salerno-Reggio Calabria e viceversa viaggiano con una nuova numerazione con aumento dei tempi di percorrenza e subiscono variazioni di percorso e di orario con possibili anticipi dell’orario di partenza nella tratta Torino-Milano (e viceversa).

Nelle giornate del 7 e 8 novembre i treni Italo delle relazioni Torino-Milano e Torino-Roma-Napoli-Salerno-Reggio Calabria e viceversa viaggiano con una nuova numerazione e con variazioni di orario nella tratta Milano-Torino.

Tutti i canali di informazione e vendita di Trenitalia e di Italo-NTV sono aggiornati con la nuova offerta oraria.