Ferrovie: Blocco in Italia sistema intermodale di Hupac funziona senza limitazioni

Ad oggi, l'Italia è suddivisa in tre zone con diversi gradi di regole di blocco.

Tuttavia, la produzione industriale e il trasporto merci sono consentiti su tutto il territorio nazionale. Il personale ha solo bisogno di un'autodichiarazione che indichi il motivo del viaggio o della permanenza all'aperto.

Restrizioni simili sono in vigore in molti paesi europei come Belgio, Paesi Bassi, Germania, Austria, Svizzera, Spagna.

Il trasporto intermodale ha già dimostrato resilienza e capacità di funzionare durante la prima ondata di COVID-19, per questo Hupac rende noto che i suoi treni viaggiano regolarmente, i suoi terminali funzionano regolarmente e osservano rigorose misure igieniche anti-contagio e il suo personale d'ufficio lavora in sicurezza a casa o in un ambiente d'ufficio protetto.