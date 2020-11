Ferrovie: La pandemia cancella i nuovi treni internazionali su Genova, Bologna e Venezia

Mai 'na gioia in questo terribile 2020, viene spontaneo dire parafrasando una frase molto in voga sui social.

Non avevamo fatto a tempo a comunicare i nuovi collegamenti internazionali per Genova, Bologna e Venezia che come d'incanto sembrano essere stati spazzati via verosimilmente dalla pandemia.

Il condizionale lo usiamo obbligatoriamente, hai visto mai che qualcosa cambi nei prossimi giorni, ad ogni modo basta consultare l'orario delle ferrovie svizzere per vedere che i tre collegamenti diurni tra le tre città italiane e Zurigo che dovevano partire dal prossimo 13 dicembre sarebbero letteralmente spariti.

Che qualcosa non andasse si era percepito a dire il vero già nella giornata di ieri. Dapprima le tre coppie erano rimaste in orario ma non erano più acquistabili, poi era arrivato il comunicato delle ferrovie svizzere SBB CFF FFS sulla riduzione dei collegamenti con Italia e Francia causa Coronavirus.

Oggi, almeno per ora, possiamo aggiungere la cancellazione delle tre tratte, sperando che si tratti solo di un rinvio a quando la pandemia picchierà meno duramente.

Per il momento, dunque, restano i tre viaggi effettuati dal Giruno sulle tre città del centro/nord Italia, che speriamo non rimangano figli unici di madre vedova.