Ferrovie: Germania, nuovi posti di lavoro a Cottbus

Deutsche Bahn e LEAG (Lausitz Energie Bergbau AG e Lausitz Energie Kraftwerke AG) vogliono lavorare insieme per garantire nuovi posti di lavoro a Lausitz, e hanno quindi gettato le basi per una cooperazione di vasta portata.

L'accordo siglato prevede che le due società si adoperino per una stretta collaborazione nei settori della formazione, della qualificazione e del trasferimento del personale.

Il 17 settembre, Deutsche Bahn ha dato il via libera alla struttura di manutenzione ferroviaria più moderna ed ecologica d'Europa. Entro il 2026, DB vuole creare 1.200 posti di lavoro industriali nuovi e di alta qualità, comprese circa 100 posizioni di tirocinante. Attualmente ci sono circa 450 dipendenti che lavorano nello stabilimento di Cottbus.

Il LEAG forma tecnici elettronici per l'ingegneria industriale, tecnici meccatronici, meccanici industriali e operatori di macchine e sistemi, tra gli altri, principalmente per le proprie esigenze nelle sue sedi a Schwarze Pumpe e Jänschwalde. Si tratta di professioni che saranno necessarie anche nella manutenzione della Deutsche Bahn a Cottbus.

Lo scopo di DB e LEAG è quello di utilizzare le strutture esistenti, ad esempio i workshop di formazione LEAG, anche da DB per la formazione iniziale di ingegneri meccanici industriali, elettronici e meccatronici. In definitiva, la collaborazione tra due grandi aziende ha lo scopo di creare prospettive di carriera a lungo termine per i dipendenti LEAG che sono interessati dall'eliminazione graduale del carbone.

L'impianto di manutenzione dei veicoli DB a Cottbus è finanziato sulla base della legge federale sul rafforzamento strutturale. Con questa legge, i governi federale e statale supportano le regioni interessate dall'eliminazione graduale del carbone, come il Brandeburgo, nella costruzione di posti di lavoro sostenibili e nuove strutture economiche. I dipendenti del nuovo impianto high-tech saranno addetti alla manutenzione della flotta ICE tedesca. Cottbus viene inoltre ampliato come centro di ricerca per le unità ibride. E solo a Cottbus verrà effettuata la manutenzione dei futuri treni ibridi e delle locomotive diesel convenzionali convertite in locomotive ibride.

In qualità di fornitore di servizi completi per veicoli ferroviari, DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH offre soluzioni ottimali per la riparazione di flotte di veicoli nei settori della revisione, dell'ammodernamento e delle trasformazioni, nonché del ricondizionamento dei componenti, della manutenzione e della riparazione dei danni causati dagli incidenti. In qualità di filiale di DB AG, l'azienda con circa 7.500 dipendenti lavora per clienti nazionali e internazionali dell'intero settore ferroviario.

Lausitz Energie Bergbau AG e Lausitz Energie Kraftwerke AG formano la quarta più grande azienda energetica tedesca e la più grande della Germania orientale con il marchio LEAG con circa 7.500 dipendenti e una capacità di generazione di energia di circa 8.000 MW. Sono tra i più grandi datori di lavoro privati ​​e le più grandi società di formazione nella Germania orientale.