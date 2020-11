Ferrovie, Codacons: massima allerta su prezzi biglietti

“Temiamo che la situazione attuale sul fronte ferroviario porti ad un rincaro generalizzato dei prezzi dei biglietti a danno degli utenti”.

Così il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, in una nota commentando l’annuncio di Trenitalia sul taglio dei collegamenti delle Frecce.

“Da un lato c’è Italo che, dal 10 novembre, sospenderà la maggior parte dei suoi collegamenti, dall’altro Trenitalia che porterà la sua offerta di treni al 30% rispetto al periodo pre-covid. Così si annulla la concorrenza tra operatori, e c’è il forte rischio che le tariffe ferroviarie possano subire rialzi, anche per effetto delle minori offerte e promozioni per i pochi treni ancora in circolazione”, spiega Rienzi, invitando il Governo a “vigilare” e avvertendo di “inevitabili le denunce del Codacons” nel caso di un aumento dei prezzi dei biglietti.