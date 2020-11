Ferrovie, Svizzera: Le FFS riducono l’offerta verso Italia e Francia

L’attuale evoluzione della pandemia di coronavirus in Svizzera e nei Paesi limitrofi obbliga le ferrovie ad agire.

In considerazione del massiccio calo di viaggiatori, in particolare da e per l’Italia e la Francia, d’intesa con le ferrovie partner Trenitalia, SNCF e TGV Lyria, le FFS hanno deciso di ridurre da subito l’offerta. Per il traffico verso l’Italia queste misure si applicano a partire dal 9 novembre e, per il momento, fino al 12 dicembre, verso la Francia a partire da subito e almeno fino al primo di dicembre.

Per quanto riguarda il traffico con l’Italia, sulla linea del San Gottardo saranno soppressi quattro collegamenti da e per Milano. I treni interessati continueranno tuttavia a circolare regolarmente all’interno della Svizzera fino a Chiasso, inoltre sarà soppresso un collegamento tra Ginevra e Milano.

I collegamenti diretti dalla Svizzera a Venezia e ritorno saranno anch’essi annullati a partire dal 9 novembre; questi treni circoleranno solo tra la Svizzera e Milano. Al momento non si possono escludere ulteriori riduzioni dell’offerta. Nel traffico regionale transfrontaliero con l’Italia sarà parzialmente soppressa la linea TILO S50 tra Varese e Malpensa a partire dal 9 novembre. Le informazioni sul traffico ferroviario regionale transfrontaliero con l’Italia sono pubblicate su www.tilo.ch.

Nel traffico a lunga percorrenza da e per la Francia saranno proposti giornalmente due collegamenti da Ginevra a Parigi e ritorno, mentre sulla tratta Zurigo/Basilea–Parigi circolerà un treno di TGV Lyria al giorno in entrambe le direzioni. L’offerta sulla tratta tra Neuchâtel e Frasne sarà sospesa, in quanto, a causa della soppressione dei collegamenti TGV attraverso il Giura, a Frasne non sarà possibile offrire, temporaneamente, alcuna coincidenza con la rete ferroviaria ad alta velocità TGV per Parigi.

Inoltre, d’intesa con ÖBB, a partire dal prossimo fine settimana e presumibilmente fino al 2 o 3 dicembre, saranno sospesi i collegamenti notturni con il Nightjet sulle tratte da Zurigo a Berlino e Amburgo in entrambe le direzioni.

Le informazioni attuali sui collegamenti diurni internazionali nonché sui treni notturni sono state adeguate di conseguenza nell’orario online su ffs.ch e sull’applicazione FFS Mobile.