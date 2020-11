Ferrovie: Incidente di Maleo, nuovo sopralluogo sul passaggio a livello

Sarà effettuato domenica prossima sul passaggio a livello di Maleo, un nuovo sopralluogo da parte dei tecnici incaricati dalla procura di Lodi, dei consulenti di RFI, di quelli indicati dalla famiglia della vittima e di quelli nominati dagli inquirenti.

Si tratta del terzo accertamento tecnico irripetibile che verrà effettuato sul luogo dove il 15 agosto scorso la 34enne Elisa Conzadori, residente a Pizzighettone, perse la vita dopo essere stata travolta con la sua auto da un treno regionale.

Dagli elementi per ora in possesso degli inquirenti la ragazza avrebbe attraversato con la sua vettura il passaggio a livello sulla ex provinciale 234 Mantovana con la sbarra aperta. Anche un testimone oculare, più volte sentito dalla Procura, avrebbe confermato un’anomalia nella sbarra. Versione sempre respinta da RFI, che sin dall’inizio ha escluso problemi di funzionamento alle sbarre o ad altri dispositivi.

Sarà per questo necessario effettuare la nuova perizia cinematica alla presenza anche delle parti che potrebbero essere indagate per il reato di omicidio colposo. Sono infatti due al momento gli indagati che parteciperanno all’accertamento di domenica.

Tutte le informazioni raccolte andranno a comporre un modello matematico, che potrà calcolare le entità delle grandezze fisiche intervenute nel sinistro stradale. Poi attraverso l’uso di diversi software di simulazione sarà analizzata la collisione tra i mezzi, per ottenere la ricostruzione dinamica del sinistro con un minor margine di discrezionalità e quindi maggior precisione.

Coinvolto nell’attività anche il sindaco di Maleo, Dante Sguazzi, che domani in videoconferenza sarà aggiornato dalla Polfer di Lodi su tutti gli aspetti dell’attività finora svolta. L’appuntamento servirà anche per coinvolgere il primo cittadino su come gestire il traffico e quali misure adottare nelle ore che serviranno agli esperti incaricati dalla procura di Lodi per effettuare gli ultimi accertamenti richiesti dal procuratore di Lodi Domenico Chiaro.

“Tutti vogliamo chiarezza su quello che è accaduto - dichiara il sindaco Sguazzi -. Abbiamo chiesto più volte al ministero dei Trasporti di intervenire, ma non abbiamo ricevuto risposte. Con RFI abbiamo avuto un tavolo tecnico due settimane fa, un altro incontro si terrà nei prossimi giorni direttamente qui a Maleo”.

