Ferrovie, Disagi sulla ferrovia Porrettana: “Faremo pagare per i disservizi”

I disagi che si sono riscontrati nelle ultime settimane sulla ferrovia Porrettana “non dovrebbero più’ ripetersi.

In ogni caso, verranno applicate tutte le penali previste per i disservizi di questi giorni”. Queste le dichiarazioni rassicuranti del sottosegretario alla presidenza della Regione Davide Baruffi, rispondendo in commissione ad Igor Taruffi, capogruppo di Emilia-Romagna Coraggiosa.

“Anche questa mattina - sottolinea Taruffi - è stato segnalato un guasto. Da qui la dimostrazione di come sia importante trovare soluzioni che siano strutturali per questa linea. Forse però con i fondi strutturali avremo l’opportunità di agire in modo concreto. Il 12 ottobre scorso sono stati cancellati 12 treni - ha lamentato il consigliere - mentre il 15 ottobre, dopo la soppressione di quattro treni, sulla strada statale 64 piena di traffico, è successo un incidente che ha isolato la zona dell’Appennino per l’intera giornata”.

Taruffi ha chiesto poi quali sono le azioni che la Giunta intende mettere in campo con RFI e Trenitalia per risolvere il problema. “RFI e Trenitalia devono anche essere richiamati ai loro compiti”, ha inoltre precisato il capogruppo. Baruffi, a nome della giunta, ha ammesso che la tratta ferroviaria Porrettana è sotto attenzione proprio perché tra le più complesse.

“Il nostro impegno - ha affermato tuttavia - è quello di potenziare le linee regionali grazie ai fondi strutturali e ad un programma straordinario di efficientamento ulteriore per le linee ferroviarie”.

Sarebbe inoltre stata accolta la richiesta del sindaco di Grizzana di concedere almeno fino a dicembre la possibilità per gli studenti abbonati di accedere a entrambe le tratte ferroviarie fino a Borgotaro e quindi anche alla linea Direttissima.

“Non può essere questa la risposta ma il nostro impegno è quello di potenziare le linee regionali grazie ai fondi strutturali e ad un programma straordinario di efficientamento ulteriore per le linee ferroviarie” - ha concluso Baruffi.