Ferrovie: Tornano i Treni Notte, 300 milioni per il rilancio del servizio

"Pensiamo che nel medio periodo ci sarà una forte crescita del viaggio lento, che vuol dire anche treni notte".

Queste le parole pronunciate nel corso dell’incontro di presentazione del rapporto Audimob da Gianfranco Battisti, AD del Gruppo FS.

"Abbiamo avviato un’operazione di revamping delle carrozze notte. In tutta Europa i viaggi notturni sparivano perché quello era considerato un trasporto poco profittevole. Oggi si sta cambiando e si ripensa a questo tipo di trasporto. Lo stanno facendo i paesi scandinavi, ma anche l’Austria ed il territorio italiano potrebbe nuovamente accogliere con favore questo tipo di servizio, che si affiancherebbe alle nuove tendenze in atto per l’alta velocità".

Soddisfazione viene espressa subito dai sindacati.

"Il tempo ci ha dato ragione: tagliare, a suo tempo, gli Intercity Notte è stato un errore, per cui accogliamo con favore l'inversione a U di Ferrovie dello Stato, che ha annunciato oggi un investimento di 300 milioni di euro su questi treni". Così dichiara la Fit-Cisl.

"L'Europa recentemente ha riscoperto i treni notturni - prosegue la Federazione dei trasporti cislina - Relazioni internazionali che erano state soppresse sono state ripristinate recentemente, come ad esempio il Vienna-Bruxelles riattivato lo scorso 20 gennaio dopo 16 anni, ma sono aperte trattative anche per nuove tratte, come l'Amsterdam-Zurigo. I paesi europei hanno compreso i consistenti benefici economici e ambientali offerti dai viaggi notturni anche per i passeggeri.

Per questo oggi salutiamo con un "era ora" la decisione di FS, ricordando che abbiamo avversato i tagli ai treni notturni avvenuti nell'ultimo decennio.

Il punto è che non esistono solo l'alta velocità e il trasporto pendolari: la mobilità ferroviaria offre tante opportunità sostenibili sia per i passeggeri che per le merci, opportunità che vanno colte interamente. Maggiori investimenti ad ampio raggio nelle ferrovie sono indispensabili, anche per migliorare la qualità delle vetture e il comfort per i viaggiatori. Tutto ciò va fatto se vogliamo raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Agenda Onu 2030, sottoscritta anche dall'Italia, che pone 15 macro obiettivi, molto concreti, per rendere più sostenibile l'economia mondiale entro i prossimi 10 anni".