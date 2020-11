Ferrovie: Incidente di Vittoria, conducente pullman indagato per disastro ferroviario

È stato indagato per disastro ferroviario il conducente del pullman che ieri mattina a Vittoria si è scontrato con un Minuetto Diesel di Trenitalia dopo essere rimasto chiuso in un Passaggio a Livello.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Ragusa, sono state condotte dagli agenti del commissariato di Vittoria e dalla Polizia Ferroviari di Canicattì, per la quale sarebbero emerse delle responsabilità da parte dell’autista del pullman di una azienda di trasporto privata durante una manovra. Come fanno sapere dalla Questura di Ragusa, l'uomo sarà anche multato “per le violazioni al codice della strada rilevate dagli agenti in relazione ai comportamenti che i conducenti dei mezzi devono tenere ai passaggi a livello”.

Non ci sono state per fortuna conseguenze per i passeggeri che “erano già stati fatti scendere dal mezzo ed allontanati dal luogo dello scontro, grazie al pronto intervento di un Carabiniere presente sui luoghi per i servizi di ordine pubblico connessi alla recente ordinanza regionale che ha dichiarato Vittoria zona rossa”.

L’autista del pullman ha riportato alcune lesioni ed è stato trasportato in ospedale. Sul luogo dello scontro, sono arrivati anche gli agenti della Polizia scientifica che hanno compiuto i sopralluoghi “per risalire alla dinamica dell’incidente”. Ci sono state anche le ricostruzioni di alcuni testimoni, tra cui il macchinista del convoglio, che hanno consentito di verificare quanto accaduto.

In tal senso, piuttosto eloquente una fotografia pubblicata su Facebook dal Comitato Pendolari Siciliani - Ciufer che mostra il veicolo tra le due sbarre regolarmente chiuse e con semaforo disposto al rosso.