Ferrovie, Chivasso, tenta di salire sul treno al volo: denunciato

Un ventenne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio nella stazione di Chivasso.

Il giovane, nel tentativo di salire sul treno Torino-Novara già in partenza, per raggiungere la fidanzata a Santhià, ha cercato di aprire le porte che si erano appena chiuse. Non ha però desistito dal suo intento nemmeno dopo essersi accorto che le porte erano ormai bloccate e ha tentato di forzarne l’apertura, aggrappandosi al treno in movimento e sorreggendosi sul predellino.

Fortunatamente il personale della Polfer a bordo del treno si è accorto della presenza del ragazzo ed è riuscito ad arrestarne la corsa. Portato in salvo presso gli uffici della stazione, il giovane, che non necessitava di cure mediche, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. A causa dell’accaduto, il treno ha maturato un ritardo di 15 minuti.