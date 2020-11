Ferrovie: Mezzo milione per il revamping della elettromotrice A6 della Genova-Casella

La compagnia AMT di Genova ha deciso di investire circa mezzo milione di euro per il revamping dell’elettromotrice A6 che verrà completamente rimessa a nuovo per adeguarla ai più moderni standard tecnologici.

Il bando di gara pubblicato nei giorni scorsi scadrà il 25 novembre. L’importo di oltre 508 mila euro, è finanziato interamente dal piano nazionale “Sicurezza ferrovie non interconnesse” che prevede la revisione di quattro locomotive in totale, l’adeguamento del deposito di Casella che diventa la seconda officina della ferrovia e la progettazione di un nuovo sistema di sicurezza utile soprattutto in presenza di gravi criticità. In tutto 18 milioni di euro stanziati dal governo.

L’elettromotrice A6, costruita nel 1957 dovrebbe ricevere il rifacimento dei principali impianti (pneumatico, frenatura, carrelli) e un restyling totale degli interni per mezzo di lavori che dovrebbero durare all’incirca un anno.

Entrando nel dettaglio, da quanto si può apprendere dal rendering mostrato, gli interventi estetici e funzionali più consistenti tratteranno la restaurazione della cassa, l'ammodernamento degli arredi interni, le nuove sedute e il sistema di monitoraggio che informa i passeggeri sulla “prossima fermata”.

Non è escluso che anche la A5 venga sottoposta ad un nuovo intervento che la riporterebbe allo stato d’origine, livrea inclusa.

Si ringrazia Andrea Catzeddu