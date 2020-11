Ferrovie, TELT: Prima operazione per la ristrutturazione dei binari a Saint Jean de Maurienne

L’1 novembre è stata completata l’installazione del nuovo ponte ferroviario prefabbricato sulla strada René-Cassin, a nord della stazione ferroviaria di Saint-Jean-de-Maurienne.

Questo nuovo e più ampio ponte ferroviario sostituisce la struttura esistente all’incrocio tra la ferrovia e la strada Louis-Sibué.

Il suo ruolo è quello di ospitare i binari ferroviari della linea storica tra Chambéry e Modane, nonché un ulteriore binario di accesso merci dedicato allo stabilimento TRIMET. L’impalcato del ponte è più ampio rispetto a quello attuale e sarà parzialmente attrezzato una volta in servizio. La larghezza aggiuntiva sarà utilizzata nelle fasi successive del progetto per le corsie necessarie durante l’avanzamento dei lavori.

Questa operazione si inserisce nella riorganizzazione delle infrastrutture ferroviarie sull’area con l’obiettivo di fornire alla stazione di Saint-Jean-de-Maurienne una rete di binari ottimale per anticipare la messa in servizio del tunnel di base del Moncenisio.

Nel 2022 i passeggeri si muoveranno in un edificio i cui spazi sono stati completamente ripensati per migliorare la visibilità dei servizi in stazione e rendere gli spostamenti più scorrevoli. Il polo di interscambio multimodale provvisorio è stato progettato per collegare le diverse modalità di trasporto (treno, autobus, auto, modalità a basso impatto ecologico, ecc.) al fine di facilitare i collegamenti e l’accesso alla stazione per tutti.

Grazie alla sua particolare struttura, lineare ed elegante, il nuovo edificio per i passeggeri consente, da una parte di collegare i due possibili accessi alle banchine (banchine esistenti e futura banchina per la seconda messa in servizio) e, dall’altra, di meglio ripartire le funzionalità in stazione.