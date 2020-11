Ferrovie, Raddoppio Termoli-Lesina: “Si adotti il modello Genova”

Dopo la bocciatura del progetto presentato da RFI da parte della sottocommissione Via-Vas, si torna a parlare del raddoppio della linea Termoli-Lesina.

“Il raddoppio del binario ferroviario Termoli-Lesina è un’opera fondamentale non solo per Puglia e Molise, ma anche per la Basilicata, l’intero Sud Italia e per tutti i cittadini che quotidianamente usufruiscono della tratta sulla dorsale adriatica”. Queste le dichiarazioni dell’onorevole Gianluca Rospi, presidente di Popolo Protagonista e relatore del Decreto Genova, che ha rivolto un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli per sapere “quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di velocizzare e completare un’opera strategica per lo sviluppo dell’intero Mezzogiorno”.

“Considerato che nei giorni scorsi – aggiunge Rospi – la sottocommissione Via-Vas ha bocciato il progetto e chiesto a RFI alternative progettuali in termini di tracciato meno impattanti sul territorio e sulla popolazione, bloccando di fatto l’iter, adesso cosa succede? La nostra proposta è quella di adottare un ‘modello Genova’ rivisto e corretto che, da una parte, preveda la nomina di un commissario straordinario, e, dall’altra, garantisca una plurale e aperta partecipazione delle imprese ai bandi di gara”.

L’onorevole Rospi sottolinea che “il blocco del progetto, interamente già finanziato con 700 milioni di euro, va ad allungare i tempi di realizzazione di un’opera ferma dal secolo scorso, che taglia in due il Paese impedendo la connessione tra Nord e Sud in termini di alta velocità ed alta capacità e che rientra nel piano ‘Italia Veloce’, stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”. Nell’interrogazione parlamentare il deputato ricorda, inoltre, che il raddoppio “rientra nel corridoio baltico-adriatico della rete Tent-T, da completare entro il 2021 e che l’opera in questione rientra nel progetto definitivo del corridoio adriatico che collega le città di Bologna, Bari, Lecce e Taranto”.