Ferrovie: TX Logistik rinnova i certificati di sicurezza in Svizzera, Austria e Italia

TX Logistik AG (TXL) ha ricevuto il rinnovo del certificato di sicurezza dall'Ufficio federale dei trasporti svizzero.

Il rinnovo della certificazione di sicurezza in Austria e in Italia era già avvenuto in precedenza. Tutti questi certificati sono validi per i prossimi 5 anni, cioè fino al 2025. I certificati confermano che l'azienda è conforme a tutti i requisiti applicabili per l'esercizio ferroviario sicuro in Europa, come previsto dal Sistema di Gestione della Sicurezza.

"La sicurezza è la nostra massima priorità", sottolinea Gian Paolo Gotelli, CEO di TX Logistik. “Vediamo quindi questo rinnovamento come una conferma della competenza e dell'alto livello di professionalità dei nostri dipendenti”, sottolinea Albert Bastius, COO dell'azienda.

I tre certificati di sicurezza sottolineano l'importanza sia del mercato italiano che dei due corridoi per l'azienda di logistica ferroviaria. Anche il rinnovo del certificato di sicurezza in Svizzera è un requisito importante per il traffico futuro lungo il corridoio svizzero.

TXL vede un potenziale di crescita lì, non da ultimo attraverso miglioramenti dell'infrastruttura. A questo contribuiscono anche i nuovi terminal in costruzione da Mercitalia nel nord Italia.

“La nostra rete europea con servizi sulle rotte Nord-Sud tra Scandinavia e Italia e sul corridoio Ovest-Est verso Ungheria e Romania è diventata ancora più forte e sicura”, sottolinea Gian Paolo Gotelli, “e non vediamo l'ora di ulteriori opportunità di sviluppo supportato dal nostro significativo piano di investimenti”.