Ferrovie: Insoliti movimenti per i Caimano siciliani [VIDEO]

La situazione dei Caimano in Sicilia non è facile da seguire ma qualcosa potrebbe essere in lento movimento, tutto sta a vedere in quale direzione.

Notizie ufficiali sulla motivazione, lo diciamo subito, non ne abbiamo, ma quel che è accaduto due lunedì fa è quantomeno insolito e forse anticipa delle novità in arrivo.

Lo scorso 26 ottobre, partendo da Palermo Centrale, ben cinque Caimano hanno raggiunto nella mattina Messina Centrale come destinazione apparentemente finale.

In questa stazione erano già presenti la E.656.096 e la E.656.030 alle quali intorno alle 13 si sono aggiunte con un primo invio trainato dalla E.464.014 anche le E.656.435 e .294 che sono quindi state retrocesse nel deposito.

A distanza di un'ora esatta è quindi giunto un altro convoglio, questa volta composto dalla E.656.074 che aveva alle sue spalle le E.656.431 e .052 anch'esse poi retrocesse nel medesimo deposito.

Se questo sia un normale movimento di mezzi o se ci sia qualche novità positiva o negativa in arrivo non è chiaro, quel che è certo è che a memoria degli appassionati dell'isola due invii ravvicinati così corposi di macchine di questo splendido Gruppo non ce ne erano mai stati.

Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno novità per queste sette locomotive che non è escluso possano essere almeno in parte di qualche interesse per Fondazione FS Italiane anche in considerazione del fatto che la .096 non solo ha effettuato invii di materiale storico ma ha anche trainato un convoglio proprio di questa tipologia come macchina titolare.