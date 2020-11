Ferrovie: Scontro tra treno e pullman a Vittoria [VIDEO]

Un Minuetto Diesel di Trenitalia si è scontrato con un pullman al passaggio a livello di Vittoria, nei pressi di Ragusa.

Secondo le prime informazioni ricevute il pullman stava attraversando il passaggio a livello quando si sono chiuse le sbarre. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 al passaggio a livello che si trova all'ingresso della città, vicino alla rotatoria Fontana della Pace.

Il treno in prossimità non è ovviamente riuscito a fermarsi in tempo e ha travolto il pullman. Fortunatamente l'autista del mezzo su gomme è riuscito a far scendere in tempo tutti i passeggeri.

Sul posto sono accorsi Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e personale del 118.