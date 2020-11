Ferrovie, Austria: Dal 13 dicembre "Train to Plane" AIRail su tre rotte nazionali

Austrian Airlines e ÖBB stanno espandendo la loro offerta “Train to Plane” AIRail con un’altra rotta.

Dal 13 dicembre 2020, quattro treni con numero di volo Austrian circoleranno ogni giorno tra la stazione centrale di Graz e l’aeroporto di Vienna. Il viaggio in treno dura poco più di tre ore. La nuova offerta è già disponibile su austrian.com.

I collegamenti ferroviari AIRail sono stati scelti per completare l’orario dei voli Austrian Airlines tra Graz e Vienna. Il collegamento aereo tra Graz e Vienna rimarrà parte integrante della rete di rotte Austrian Airlines.

“Un efficiente collegamento ferroviario dei centri industriali austriaci con il nostro hub di Vienna è indispensabile per il commercio e l’economia. Includendo Graz nel nostro servizio AIRail, stiamo creando un’aggiunta confortevole ed ecologica ai piani di viaggio dei nostri passeggeri”, afferma Alexis von Hoensbroech, CEO di Austrian Airlines.

“Con AIRail offriamo ai nostri clienti una catena di mobilità continua in cui ogni mezzo di trasporto può mostrare chiaramente i suoi punti di forza. Dopo Linz e Salisburgo, stiamo fornendo un’altra regione, vale a dire Graz, con l’attraente offerta AIRail che garantisce un viaggio sicuro ed ecologico per l’aeroporto, compreso un servizio di collegamento assicurato”, afferma Andreas Matthä, CEO of the Austrian Federal Railways ÖBB.

“Attraverso l’accordo di localizzazione con Austrian Airlines, abbiamo impostato la rotta per una maggiore protezione del clima nel traffico aereo: i collegamenti con un tempo di viaggio inferiore a 3 ore sono stati spostati sulla ferrovia, come sulla rotta Salisburgo-Vienna Aeroporto. Con l’ampliamento della linea ferroviaria meridionale, questo passaggio dall’aereo al treno avverrà anche tra Graz e l’aeroporto di Vienna. Tuttavia, Austrian Airlines e ÖBB stanno già compiendo un passo avanti su base volontaria offrendo la rotta Graz-Vienna Airport come servizio AIRail più volte al giorno. Veloce e confortevole per i viaggiatori e buono per il clima”, afferma l’Austrian Federal Minister for Climate Protection, Leonore Gewessler.

I clienti Austrian Airlines godranno di vari vantaggi quando prenotano un collegamento AIRail, ad esempio un servizio di collegamento garantito, indipendentemente dal fatto che proseguano il viaggio in aereo o in treno. Ciò significa che i passeggeri che perdono il volo o il treno in coincidenza a causa di un arrivo in ritardo imprevisto del treno o dell’aeromobile verranno riprenotati su un collegamento di viaggio alternativo. I passeggeri di Business Class viaggiano in first class e hanno libero accesso alla ÖBB Lounge prima della partenza. Inoltre, i passeggeri di Austrian Airlines possono anche raccogliere miglia con AIRail nell’ambito del programma Miles & More. Infine, i passeggeri ricevono anche un buono ristorazione che possono utilizzare nella carrozza ristorante ÖBB.

Austrian Airlines offre già AIRail sulle rotte dall’aeroporto di Vienna a Linz e Salisburgo con oltre 30 collegamenti giornalieri ciascuno.