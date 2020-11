Ferrovie: Lecce, sorpresi di notte a imbrattare i vagoni del treno

Due giovani sono stati sorpresi dagli agenti delle Volanti della Questura di Lecce a imbrattare con delle bombolette spray un vagone delle Ferrovie del Sud Est.

L’episodio è accaduto attorno alle 3, quando un dipendente dell’Alma Roma, durante un giro di controllo, ha sorpreso due giovani intenti ad imbrattare con vernice spray un vagone del treno in sosta. Uno dei due è riuscito a dileguarsi, l’altro è stato invece bloccato dalla guardia giurata e quindi consegnato agli agenti di polizia, che lo hanno poi accompagnato in questura per l’identificazione.

Sul posto i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato cinque bombolette spray di vari colori.