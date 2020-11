Ferrovie: a Stadler la manutenzione della flotta DCTA nel Texas

Il consiglio di amministrazione della DCTA ha approvato l’assegnazione della manutenzione della flotta GTW esistente a Stadler e Rio Grande Pacific Corporation (RGPC).

Si tratta del secondo contratto di manutenzione di Stadler negli Stati Uniti. Insieme, RGPC e Stadler hanno ora un contratto per fornire tutti i servizi a DCTA. Secondo il contratto, RGPC è l’appaltatore principale e Stadler si occupa della manutenzione del materiale rotabile e funge da subappaltatore di RGPC. Si tratta di un contratto a prezzo fisso della durata di nove anni con un’opzione di estensione di cinque anni per DCTA.

Nell’accordo è compresa l’assunzione di 12 meccanici che entrano nel team di Stadler. Robert Bach, presidente del Rio Grande Pacific, afferma: “Il Rio Grande Pacific è entusiasta di questo contratto con Stadler. Questo rapporto ci aiuterà a fornire un livello di servizio premium a DCTA che sarà un modello per entrambe le società mentre guardiamo al futuro nel settore ferroviario pendolari”.

“Non vediamo l’ora di continuare il nostro rapporto con DCTA. Stadler offre alcuni dei migliori servizi e siamo felici che i nostri clienti statunitensi siano ora in grado di trarre vantaggio da questo servizio di manutenzione” afferma Jürg Gygax, Vicepresidente esecutivo della divisione Service.

“Per Stadler questo è ora il secondo contratto di servizio negli Stati Uniti, dopo il contratto di manutenzione con DART nella zona di Dallas. Questo dimostra che stiamo diventando più forti in questo settore e che i nostri clienti non solo apprezzano la nostra partnership quando si tratta di fornire materiale rotabile, ma anche quando si deve fare affidamento sulle nostre eccellenti opzioni di servizio” afferma Martin Ritter, CEO di Stadler US Inc.