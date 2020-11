Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Torna l'appuntamento domenicale con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo degli eventi più importanti della settimana appena terminata.

Apriamo il nostro settimanale con le notizie prettamente "ferroviarie". Ha iniziato il pre-esercizio l'ETR 700 n.01, l'ultimo consegnato da Hitachi Rail e destinato ad entrare in servizio a breve in Adriatica (Ferrovie: pre-esercizio per l'ETR 700 n.01 di Trenitalia), il tutto mentre continuano le consegne di nuovo materiale rotabile alle varie regioni.

A farla da padrona sono la Sardegna dove parte il servizio degli Swing (Ferrovie: nel silenzio generale buona la prima per gli Swing in Sardegna) e dove prende forma un piano per altro materiale rotabile (Ferrovie: la Sardegna rilancia, oltre 62 milioni di euro per nuovi treni) e la Sicilia dove vengono consegnati altri Pop (Ferrovie: salgono a otto i Pop in servizio in Sicilia) senza dimenticare la Liguria dove invece arrivano i Rock (Ferrovie: ancora un Rock in servizio sui binari della Liguria), la Toscana che si associa (Ferrovie: ancora un Rock sulle linee della Toscana con altri 11 in arrivo) e la Lombardia con nuovi servizi per i Donizetti (Ferrovie: i nuovi treni Donizetti in servizio sulle linee della Valtellina).

Intanto Trenitalia rende nota la primissima parte del nuovo orario invernale (Ferrovie: disponibili i primi treni dell’orario invernale di Trenitalia) mentre il Ministro De Micheli spiega perché a Italo non è stato permesso fare i regionali (Ferrovie: ecco perché a Italo non è stato chiesto di fare i regionali).

Settimana bruttissima dal punto di vista delle demolizioni. Se ne è certamente andata la E.402.003 (Ferrovie: morte di una locomotiva, il reportage sulla demolizione della E.402.003 [VIDEO]) e molto probabilmente anche una E.626 (Ferrovie: trasferita la E.626.074 di Verona, demolizione in arrivo?), ma anche materiale meno appariscente (Ferrovie: proseguono senza sosta accantonamenti e demolizioni).

Per fortuna tante notizie ci sono nel settore dei treni storici anche se tra le tante buone ce ne sono anche diverse molto negative.

Partendo da queste ultime sono stati annullati tutti i treni di Fondazione FS (Ferrovie: Fondazione FS sospende tutti i treni storici e turistici), FTI (Ferrovie: FTI cancella tutti i treni storici fino a fine anno) ma anche sulla Transiberiana d'Italia (Ferrovie: cancellati i treni storici anche sulla Transiberiana d'Italia) e in Piemonte (Ferrovie, Coronavirus: sospesi i treni storici anche sulla Novara-Varallo).

Per contro c'è una proposta molto interessante che riguarda proprio i treni storici (Ferrovie: treni turistici come attività stabile, la proposta al Governo) mentre viene riconsegnato un altro Caimano (Ferrovie: pronta per i treni storici di Fondazione FS la E.655.530) il tutto contestualmente al fatto che l'Arlecchino va a riposare in attesa di tempi migliori (Ferrovie: trasferito a Roma per ricovero l'ETR 252 "Arlecchino").

Dal punto di vista delle infrastrutture, settimana che ha visto parecchie news lato Adriatico. Così da un lato è stato presentato il progetto di fattibilità della Roma - Pescara (Ferrovie: presentato il progetto di prefattibilità della nuova Roma-Pescara) dall'altro arrivano le prime richieste (Ferrovie, potenziamento AV Pescara-Roma: non escludere Teramo) e proteste (Ferrovie: quelle critiche senza proposte al progetto della nuova Roma-Pescara) che coinvolgono anche l'Adriatica (Ferrovie: l'Adriatica tra un futuro migliore e assoluta inerzia) e alcune linee dell'entroterra marchigiano (Ferrovie, Marche: il neo assessore Baldelli su Fano-Urbino, Fabriano-Pergola e Adriatica).

Le notizie dall’estero riguardano questa settimana la Svizzera che si appresta a partire con nuovi treni internazionali per l'Italia (Ferrovie: nuovi treni internazionali per Genova, Bologna e Venezia), la Germania dove FlixTrain interrompe tutte i collegamenti causa Covid (Ferrovie, Coronavirus: FlixTrain sospende tutti i treni fino al 2021), l'Austria che riduce parimenti i NightJet (Ferrovie: la pandemia cresce e ÖBB riduce i NightJet) e la Francia dove la fuga dalle città si fa col TGV (Ferrovie: lockdown in Francia, "fuga" da Parigi coi TGV).

E ancora sempre la Svizzera che progetta di prendere altri Giruno (Ferrovie: ancora Giruno per più collegamenti internazionali anche con l'Italia) e l'Albania dove forse si parte con una riqualificazione della rete (Ferrovie, Albania: la italiana INC S.p.a. vince gara per costruzione della Tirana-Durazzo).

Pandemia permettendo, appuntamento tra sette giorni!!!