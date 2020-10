Ferrovie: la Commissione UE invia una comunicazione a České dráhy per presunti prezzi predatori

La Commissione europea ha informato l’operatore statale ferroviario ceco České dráhy (ČD) della sua opinione preliminare secondo cui ha violato le norme antitrust dell’UE addebitando prezzi inferiori ai costi.

Il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: “La concorrenza nel settore del trasporto ferroviario di passeggeri può far abbassare i prezzi e aumentare la qualità del servizio a vantaggio dei consumatori. Ciò è vantaggioso anche per l’ambiente in quanto i viaggiatori scelgono la ferrovia favorendo il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal. Nel caso specifico però, temiamo che České dráhy abbia applicato prezzi contrari alle regole di concorrenza dell’UE” .

A seguito di una denuncia, la Commissione ha effettuato ispezioni presso la sede di ČD nell’aprile 2016. Nel novembre 2016 , la Commissione ha avviato un’indagine antitrust formale per valutare il presunto comportamento predatorio di ČD in relazione alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri in Cechia, e in particolare sulla tratta Praga – Ostrava, spina dorsale della rete ferroviaria ceca.

Su alcune tratte in Cechia, le imprese ferroviarie competono su base commerciale, al di fuori dei contratti di servizio pubblico. Nel 2011 e nel 2012, due nuove imprese ferroviarie, RegioJet e Leo Express, hanno avviato i treni commerciali sulla rotta Praga-Ostrava. Con l’aumento della concorrenza nel settore ferroviario in quest’area, il numero di passeggeri che utilizzano questa rotta su rotaia è raddoppiato in pochi anni.

L’indagine della Commissione mostra che ČD potrebbe ritenere che RegioJet e Leo Express si siano espansi troppo rapidamente sulla rotta Praga – Ostrava e oltre. ČD ha reagito iniziando a offrire i suoi servizi a prezzi che non coprivano i suoi costi, con l’obiettivo di ostacolare la concorrenza sul mercato. La Commissione è pertanto giunta all’opinione preliminare che tra il 2011 e il 2019 ČD abbia praticato prezzi predatori sulla rotta Praga – Ostrava.

In base alle norme antitrust dell’UE, le società dominanti hanno la responsabilità di non abusare della loro potente posizione di mercato limitando la concorrenza. In condizioni specifiche, il prezzo sottocosto può costituire un tale abuso. I prezzi predatori costituiscono una grave violazione delle norme antitrust dell’UE.

Se confermato, il comportamento di ČD costituirebbe una violazione dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) a causa di prezzi predatori. L’invio di una comunicazione degli addebiti non pregiudica l’esito dell’indagine.

Fonte: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2017