Ferrovie, Coronavirus: FlixTrain sospende tutti i treni fino al 2021

La pandemia in Germania sta tornano a colpire duramente e a mettere a dura prova i trasporti ferroviari.

Tra le realtà più colpite c'è FlixTrain che annuncia la sospensione di tutte le attività.

"Vogliamo rendere il viaggio il più facile e sicuro possibile. L'attuale sviluppo della pandemia COVID-19 in Germania, tuttavia, ci costringe a interrompere temporaneamente i nostri servizi dal 3 novembre per garantire la sicurezza. FlixTrain tornerà nel 2021 e informeremo non appena si potrà prenotare di nuovo con noi.

Conclude la compagnia rivolgendosi ai suoi clienti: "Se hai prenotato un viaggio con FlixTrain nelle prossime settimane, ti contatteremo via e-mail o SMS per rendere i passaggi successivi il più semplici possibile. Non vediamo l'ora di darti il ​​benvenuto a bordo dei nostri treni verdi nel 2021".