Ferrovie: avvio dei test per l'accoppiamento automatico digitale (DAK) nel trasporto merci

ÖBB ha avviato il programma di test per l'accoppiamento automatico digitale (DAK) nel trasporto merci ferroviario nell'ottobre 2020.

Come parte del consorzio DAC4EU, quattro prototipi DAK vengono messi alla prova secondo una procedura di test prestabilita. “Stiamo ora entrando nella fase calda del 'progetto pilota per la dimostrazione, il collaudo e l'approvazione del DAK per il trasporto merci su rotaia'. Sulla base dell'esperienza nei test, creiamo una base decisionale per un design che soddisfi le esigenze di tutti.

Quindi creeremo un cosiddetto 'treno dimostrativo' attraverso l'Europa per acquisire maggiore esperienza operativa con l'accoppiamento preferito. I test sono un passo pionieristico per dotare i nostri treni merci dell'accoppiamento automatico digitale entro il 2030 e rivoluzionare così il trasporto merci di domani", dichiara Clemens Först, portavoce del consiglio di amministrazione del gruppo ÖBB Rail Cargo.

La procedura di prova

Nove dei dodici vagoni merci in cui sono installati i prototipi DAK di Dellner, Voith e Wabtec / Faively sono stati trasferiti da Minden / Westfalia al sito di prova di Görlitz-Schlauroth giovedì 1ottobre 2020. I DAK del produttore CAF sono attualmente installati su vagoni merci nelle sedi di Mannheim e Minden e dotati di tecnologia di misurazione. Anche questi saranno trasferiti a Görlitz a novembre.

I quattro prototipi sono sottoposti a 440 test individuali in un programma strettamente temporizzato. I requisiti tecnici devono essere verificati in vari scenari di prova. Ad esempio, viene testato il comportamento dei vari DAK in curve di binario con diversi raggi così come l'accoppiamento a diverse velocità e in diverse condizioni di carico. In una gamma di velocità da 2 km/h-12 km/h vengono eseguite le misurazioni delle forze che si verificano, nonché i test per la sicurezza dal deragliamento. Dopo aver completato i test sul sito, si torna alla camera climatica per controllare i vari prototipi per condizioni meteorologiche estreme (da -40° C a + 45° C).

Dopo che i test saranno stati completati nel marzo 2021, i risultati saranno una parte essenziale della decisione su quale progetto DAK sarà selezionato per il lancio in Europa. Questa decisione deve essere presa a livello europeo come parte del programma Shift2Rail-European DAC Delivery. Entro il 2030, i treni in tutta Europa dovranno essere equipaggiati con la nuova tecnologia, in modo da rivoluzionare il trasporto merci su rotaia in Europa.