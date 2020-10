Ferrovie: trasferita la E.626.074 di Verona, demolizione in arrivo?

Un fulmine a ciel sereno del quale al momento si sa poco.

Nella giornata di oggi è stata trasferita la E.626.074 che era esposta da anni a Verona Porta Vescovo nell'ex Area Mostra Compartimentale.

La macchina è stata caricata su tre camion della ditta Car Lazzaroni dopo essere stata suddivisa in carrelli e cassa.

Non è chiaro il destino che le spetta, anche se viste le condizioni del rotabile e come è stato scomposto non è da escludere che sia stata inviata a demolizione.

Per la cronaca la locomotiva è una Ansaldo di Genova ordinata dalle Ferrovie dello Stato il 29 gennaio 1930 e consegnata nel novembre del 1932 e pagata, allora, 1.130.000 lire.

Torneremo in argomento in caso di maggiori informazioni.

Il video del trasferimento è disponibile cliccando qui.