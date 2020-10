Ferrovie: scontro di Bressanone del 2017, richiesti sette rinvii a giudizio

Il Pubblico Ministero Federica Iovene della Procura di Bolzano ha chiesto questa mattina il rinvio a giudizio per sette dei nove indagati per l’incidente ferroviario del 25 aprile 2017.

Lo scontro tra due mezzi d'opera, avvenuto poco a nord di Bressanone, costò la vita a due operai che stavano effettuando dei lavori di manutenzione sulla linea. Lo rende noto l'Adige.

Le vittime lavoravano per la GCF Spa, azienda che aveva in appalto i lavori commissionati da RFI tra Bressanone e Fortezza. Nella circostanza una rincalzatrice era andata a sbattere contro una profilatrice, entrambe della ditta.

L’accusa è di disastro ferroviario colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Gli indagati sono tutti lavoratori che avevano, a vario titolo, delle responsabilità nell’ambito del cantiere.

Per due indagati è stato scelto il proscioglimento in quanto nei loro confronti c’erano delle deleghe che li esentavano da responsabilità penali. Prossime udienze in novembre e dicembre.

