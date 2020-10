Ferrovie: Svizzera, lento ritorno passeggeri, ma resta minaccia per nuova ondata di Coronavirus

In Svizzera, dopo le misure adottate in primavera per contrastare l'epidemia di Coronavirus, il traffico ferroviario passeggeri sta lentamente riprendendo.

La domanda nel terzo trimestre è infatti ancora inferiore del 30% rispetto all'anno scorso, mentre per quanto riguarda le merci, la situazione è quasi tornata al livello del 2019. In una nota odierna il Servizio di informazione per i trasporti pubblici (LITRA) indica che tra luglio e settembre sono stati registrati 3,82 miliardi di passeggeri-chilometri, quasi il doppio di quanto totalizzato tra aprile e giugno. Ciò rappresenta tuttavia solo il 70% del numero di passeggeri registrato nello stesso periodo dell'anno scorso.

Per quanto riguarda il traffico merci, tra luglio e settembre sono stati toccati i 2,8 miliardi di tonnellate-chilometri nette, ciò che rappresenta un calo del 4,4% su base annua. LITRA sottolinea però che il trimestre estivo è di solito quello in cui si trasportano meno merci.

Lo scoppio della seconda ondata pandemica e il conseguente rafforzamento delle misure di protezione, come la raccomandazione del telelavoro, non fanno ben sperare, scrive ancora LITRA e non si esclude un ulteriore calo della domanda. La scorsa settimana, per esempio, i convogli delle FFS a lunga percorrenza sono stati frequentati nella misura del 60% soltanto rispetto alla stessa settimana del 2019, e quelli del traffico regionale del 70%, conclude LITRA.