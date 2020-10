Ferrovie, Cina: 4.000 treni merci dal passo di Alataw verso l'Europa

Sono in totale 4.000 i convogli ferroviari commerciali in servizio sulle rotte tra la Cina e l'Europa che hanno attraversato quest'anno il passo di Alataw segnando un nuovo record.

Si tratta di un importante inter-porto terrestre della Regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nel nord-ovest del Paese asiatico, che ha attivato i primi collegamenti ferroviari con l'Europa nel 2011. Al momento, ben 22 linee attraversano il passo cinese, da dove i carichi possono raggiungere 13 diversi Paesi, tra cui Germania e Polonia.

Durante l'epidemia di Covid-19, ha spiegato Xu Yueheng, un funzionario doganale in servizio presso l'inter-porto cinese, un gran numero di forniture per la prevenzione del contagio e di pacchi in consegna tramite servizi di e-commerce internazionali sono stati caricati sui treni merci diretti in Europa. Secondo Xu, i convogli in transito ad Alataw hanno permesso anche la spedizione di merci generalmente trasportate via mare e via aerea.

Il funzionario doganale cinese ha sottolineato che i treni merci in servizio sulle tratte tra la Cina e l'Europa, hanno contribuito alla cooperazione internazionale in materia di prevenzione della pandemia e garantito la stabilità delle filiere di approvvigionamento dei Paesi aderenti all'iniziativa Belt & Road.

Secondo Xu, tra il 1gennaio e il 27 ottobre, il passo di Alataw ha movimentato 2,87 milioni di tonnellate di merci per un valore di 20,39 miliardi di dollari.