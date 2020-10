Ferrovie: Deutsche Bahn è pioniere europeo nella migrazione al cloud

Deutsche Bahn (DB) ha ora trasferito tutto il suo Information Tecnhology nel cloud e ha chiuso il proprio data center.

DB conclude così uno dei suoi più grandi progetti IT due anni prima del previsto. Nel 2016, il gruppo ha deciso di ristrutturare radicalmente l'IT. Da allora sono state migrate nel cloud circa 450 applicazioni.

Il vantaggio principale risiede nella maggiore flessibilità: la potenza di calcolo o lo storage si adattano automaticamente alle esigenze in tempo reale. Anche i viaggiatori ne traggono vantaggio perché i sistemi funzionano in modo affidabile anche con carichi estremi, ad esempio le informazioni sugli orari in caso di maltempo.

Christa Koenen, Responsabile IT di DB: "Il nostro IT è ora completamente nel cloud. Questo ci rende un pioniere in tutta Europa e una delle prime grandi aziende a fare affidamento costantemente sul cloud. In tempi di Coronavirus, questa decisione si è dimostrata azzeccata.

Inoltre, i nostri sistemi IT hanno funzionato perfettamente quando decine di migliaia di dipendenti sono passati contemporaneamente al lavoro da casa. Siamo stati anche in grado di gestire l'IT completamente da remoto. Non sarebbe stato così facile con i data center fisici".

Nel cloud, un server virtuale che include potenza di calcolo, archiviazione e rete può essere fornito in pochi minuti. Anche una maggiore stabilità e affidabilità sono estremamente importanti, soprattutto nelle crisi. Operazioni IT stabili sono un prerequisito per operazioni ferroviarie stabili.

In futuro verrà anche creato tutto di nuovo direttamente nel cloud, come i nuovi servizi basati sull'intelligenza artificiale. DB vuole aumentare ulteriormente la velocità della digitalizzazione e implementare innovazioni e nuovi servizi ai clienti.

DB ha venduto il suo data center. Quasi tutti i 1.000 dipendenti interessati continuano a lavorare come esperti IT in azienda, molti nell'ambiente cloud. "Sono molto lieto che i colleghi esperti continuino a guidare con noi la digitalizzazione delle ferrovie", ha affermato Koenen.

"Abbiamo cercato di rendere il nuovo inizio il più semplice possibile". Con il supporto di formazione, coaching e consulenza, i dipendenti hanno familiarizzato con i nuovi compiti. Anche la Deutsche Bahn beneficia immensamente come datore di lavoro. DB assume circa 1.000 esperti IT e digitali ogni anno e la tendenza è in aumento.

I dati DB vengono crittografati in conformità con le normative sulla protezione dei dati e archiviati esclusivamente su server europei in Germania e nei Paesi Bassi.