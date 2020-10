Ferrovie: disponibili i primi treni dell’orario invernale di Trenitalia

I complottisti e anche alcuni giornalisti si staranno strappando i capelli.

Come ampiamente preventivato, Trenitalia nella giornata di ieri ha inserito nei suoi sistemi e posto in in vendita una prima tranche di treni, in tutto 31 Frecce, in circolazione con l'orario invernale che entra in vigore dal prossimo 13 dicembre.

Basta una semplice visita al sito web della compagnia per vedere che sono già prenotabili, su quei treni, i viaggi del periodo natalizio e per le date successive.

Come accade ogni anno, l’offerta andrà progressivamente a completarsi nel corso delle prossime settimane, con un programma di corse che sarà ovviamente frutto di approfondite valutazioni in base al contesto e alle disposizioni sanitarie in vigore o in progressivo aggiornamento.

Un orario, insomma, redatto con intelligenza, visto il periodo che stiamo vivendo, ma la cui pubblicazione esclude di fatto qualsiasi ipotesi di conoscenza anticipata di possibili lockdown da parte della compagnia.

Come avevamo detto allora, molto rumore per nulla. Per la cronaca lo scorso anno i treni dell'orario invernale erano stati caricati sempre intorno al 27/28 ottobre.