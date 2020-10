Ferrovie, Lombardia, Terzi: riders sui treni, situazione intollerabile

“L’inchiesta del Corriere della Sera accende i fari su una situazione intollerabile: il comportamento dei riders che non rispettano le regole genera seri problemi di sicurezza per i passeggeri e il personale viaggiante.

In alcune circostanze, come quelle illustrate dal servizio giornalistico sulla Milano-Mortara, le biciclette vengono accatastate in modo selvaggio in prossimità delle porte e questo costituisce un rischio per l’incolumità dei viaggiatori, per esempio in caso di evacuazione.

Viene reso difficoltoso, se non addirittura impossibile, salire o scendere dal convoglio. Per non parlare delle minacce e delle aggressioni che subiscono i capotreno. La chiusura dei ristoranti e l’aumento dei servizi di delivery ha aggravato ulteriormente un fenomeno su cui Trenord ha cercato di intervenire nei mesi scorsi, attirandosi le critiche di certa parte politica impegnata, purtroppo, a difendere chi non rispetta le regole.

Si tratta di un problema di ordine pubblico per il quale è necessario un intervento sistematico delle forze dell’ordine”, così l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, commenta gli assalti dei riders ai treni regionali come documentato da un’inchiesta del Corriere della Sera.