Ferrovie, Albania: la italiana INC S.p.a. vince gara per costruzione della Tirana-Durazzo

Di parole se ne sono sentite tante ma stavolta forse ne arriva una credibile.

L’azienda italiana INC S.P.A si è aggiudicata ieri dalla BERS (Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo) l’appalto per la realizzazione del progetto ferroviario Tirana-Durazzo-Rinas, secondo quanto rende noto la rivista economica Monitor.

Il progetto fa parte del Corridoio Mediterraneo ed è stato approvato nel 2016 con l’obiettivo principale di riabilitare il collegamento ferroviario di 34,2 km tra Tirana (Terminal dei trasporti pubblici di Tirana) e la città di Durazzo. Comprende anche la costruzione di circa 5 chilometri della nuova linea ferroviaria tra Tirana e l’aeroporto di Rinas.

Il costo totale del progetto è di 92,1 milioni di euro, di cui 35,5 milioni di euro di sovvenzione sono coperti dal Western Balkans Investment Framework (WBIF) e 36,9 milioni di euro sono coperti dal prestito BERS, mentre il resto sarà finanziato dal governo albanese.

Il progetto di riabilitazione della ferrovia Tirana-Durazzo e la costruzione di una nuova estensione a Rinas fanno parte dell’Agenda di connettività, che mira a collegare la regione e oltre con l’Europa, nel quadro dell’Iniziativa di Berlino, qualificato come progetto che può attrarre sovvenzioni e finanziamento dei donatori.

Inizialmente, il progetto doveva concludersi al terminal dei trasporti pubblici di Tirana (dove oggi si trova il terminal degli autobus), ma essendo stata calcolata una perdita di passeggeri vista la lontananza si è deciso di allungare alcuni chilometri di ferrovia, in modo che il terminal passeggeri si trovi vicino all’ex stazione ferroviaria, a circa 200 metri dall’odierno parcheggio.

Questo progetto è in linea con altri due interventi previsti nel Corridoio 8 e nel Corridoio Mediterraneo in Albania, come segue:

- Itinerario 2: Durrës – Vora – Shkodër – Hani Hotit / confine con il Montenegro (140 km)

- Corridoio 8: Durrës – Vlora – Pogradec / confine con la Macedonia settentrionale (137 km).