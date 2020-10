Ferrovie: FTI cancella tutti i treni storici fino a fine anno

La pandemia continua a colpire forte e i treni storici sono tra i più danneggiati.

Con un comunicato di poche righe torna a farsi sentire FTI - Ferrovie Turistiche Italiane.

"A causa delle restrizioni stabilite dal DPCM del 18 ottobre 2020 - scrivono su Facebook -, FTI è costretta, suo malgrado, a rinunciare all'organizzazione dei treni storici previsti in Toscana tra Cecina e Saline di Volterra (1 novembre) e tra Siena ed Asciano (8 e15 novembre).

Per le medesime ragioni, quest'anno non avranno luogo i tradizionali mercatini di Natale a Trento e, conseguentemente, non saranno organizzati treni storici sulla relazione Milano - Trento".

Un finale di anno amaro per quelli che dovevano essere 12 mesi all'insegna del treno storico.

Foto di Roberto Granai